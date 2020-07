Wilmès roept zondag overlegcomité samen wegens stijgend aantal besmettingen kv

17 juli 2020

18u36

Bron: Belga 28 De volgende vergadering van de Veiligheidsraad was gepland voor volgende week donderdag, maar gezien de stijging van het aantal nieuwe besmettingen dringt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er bij premier Sophie Wilmès (MR) op aan om sneller samen te komen. Dat liet hij vandaag weten na afloop van de laatste Vlaamse ministerraad.



De stijging van het aantal nieuwe besmettingen baart Jambon “grote zorgen”. “Laten we hier verstandig en doortastend mee omgaan, maar niet in paniek slaan”, zegt de minister-president. “We hebben lessen getrokken uit de voorbije maanden. We zijn ervan overtuigd dat we vandaag beter gewapend zijn om deze pandemie te gaan beheersen.”

Jambon dringt er bij de bevolking opnieuw op aan om de “ernst van de toestand” onder ogen te zien en de regels strikt na te leven. Veel Vlamingen houden zich volgens hem goed aan de regels. Maar tegelijk zijn er ook mensen die “denken dat het kwaadste voorbij is”. “En zeker nu het zomert, lijken we ons allemaal al eens wat nonchalanter te gedragen”, aldus Jambon.



Jambon zegt dat zijn regering er alles aan wil doen om de nieuwe opstoot in te dijken. “We volgen dit op van minuut tot minuut. De diensten van de Vlaamse overheid zullen hard blijven doorwerken”, klinkt het. Tegelijk vraagt de Vlaamse minister-president dus aan federaal premier Sophie Wilmès om de Nationale Veiligheidsraad (NVR) versneld samen te roepen. Premier Wilmès zit momenteel op de Europese top, maar Jambon hoopt dat de veiligheidsvergadering dit weekend of maandag zal kunnen doorgaan.

Premier Wilmès laat via Twitter weten dat er zondagochtend een overlegcomité van politici en experts bijeenkomt. Op basis van de conclusies van dat comité wordt beslist of de veiligheidsraad sneller dan donderdag opnieuw zal vergaderen. Het overlegcomité kan overigens ook zelf beslissingen nemen: de verplichting om mondmaskers te dragen in winkels werd ook daar afgesproken.

Op zondagochtend wordt een Overlegcomité samengeroepen in aanwezigheid van experts met name van de deelstaten om samen meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de evolutie van de gezondheidssituatie in elk deel van het land. NVR kan vervroegd worden in functie van de conclusies Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link