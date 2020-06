Wilmès legt uit waarom mondmaskers toch niet verplicht worden: “Geen epidemiologische reden om dat op te leggen” LH

24 juni 2020

14u44 42 Alle experten waren het erover eens : de mondmaskers moesten verplicht worden. En toch volgt de Nationale Veiligheidsraad niet. Op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad zei premier Sophie Wilmès (MR) dat de experts van de GEES hun mening aangepast hebben aan de huidige situatie. Epidemioloog Pierre Van Damme spreekt over een “gemiste kans”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nadat viroloog Marc Ranst en GEES-voorzitster Erika Vlieghe begin deze op het belang ervan hamerden, pleitten ook de vakbonden en handelsorganisaties ervoor om mondmaskers verplicht te maken in winkels. Toch worden ze niet verplicht.

“We hebben er met de experts over gesproken. Ze hebben beslist om dit nu niet te verplichten. Er is geen epidemiologische reden om dat aan de mensen te verklaren”, zegt Wilmès. “De situatie gaat beter dag na dag.”



“De GEES-rapporten zullen beschikbaar zijn. De experten hebben hun mening aangepast aan de huidige epidemiologische situatie”, aldus Wilmès nog.

Wat zou er dan gebeuren bij een eventuele tweede piek van de epidemie? “Wat u vraagt aan de mensen om na te leven, moet verklaarbaar zijn”, aldus Wilmès. “We hebben de afgelopen maanden overleefd zonder verplichting om mondmaskers te dragen. De situatie blijft moeilijk, maar we willen de gelegenheid hebben als de situatie verslechtert iets te kunnen doen. Dan zal het waarschijnlijk verplicht worden. Mondmaskers blijven sterk aanbevolen”, benadrukt Wilmès.

De Crem: “Mondmasker blijft absoluut aanbevolen”

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zullen er geen nieuwe maatregelen komen zolang de reproductiefactor (dat is de mate waarin iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus anderen besmet, red.) onder 1 blijft. “Als dat cijfer hoger dan 1 wordt, dan zal de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomen om te kijken welke maatregelen we zullen nemen”, aldus De Crem voor de VTM-camera’s. Hij herhaalde wel dat het dragen van een mondmasker absoluut aanbevolen blijft. De verplichting geldt ook nog altijd als men het openbaar vervoer neemt en voor marktkramers, klonk het.

We moeten het nu doen want dat gaat helpen om de cijfers laag te houden Epidemioloog Pierre Van Damme over verplichten mondmaskers

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is wachten tot het aantal besmettingen weer stijgt “te laat”. “We geloven toch eerder in voorkomen dan genezen (...) We moeten het nu doen, want dat gaat helpen om de cijfers laag te houden.” Van Damme suggereert aan winkeliers en horeca-uitbaters om dan maar zelf stickers of acties op poten te zetten om het draagvlak voor het dragen van een mondmasker te vergroten.

Hij wijst er ook op dat de winkelbubbels (aantal personen waarmee men shopt) nu worden uitgebreid en mensen langer in de winkel zullen mogen blijven, waardoor dus ook het risico om besmet te raken vergroot. “Die maskers worden hoe langer hoe belangrijker als de drukte groter wordt, dat hebben we altijd gezegd. Als het virus aanwezig is, wordt een winkel gegarandeerd een brandhaard.” De epidemioloog wijst er nog op dat het gedrag van de bevolking “de epidemie maakt of kraakt”.

Liberale vakbond ontevreden

Ook de liberale vakbond ACLVB spreekt van een “gemiste kans”. “Als liberale vakbond zijn we niet blij dat het advies van de experts ter zake niet werd opgevolgd. Temeer omdat niet iedereen strikt de voorbije maanden de andere veiligheidsmaatregelen correct opvolgde en vaak de anderhalve meter afstand niet kon gerespecteerd worden. Wij hopen dan ook dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, meldt de vakbond.

De vakbond geeft toe dat de cijfers in dalende lijn zitten, “maar als beleidsmaker moet je ageren en niet altijd reageren of andere landen kopiëren”. “Er zijn voldoende signalen dat het virus niet weg is, kijk maar naar de recente tweede golf in Duitsland en Iran bijvoorbeeld.”

De vakbond zegt de mensen niet te willen straffen, “maar de veiligheid van het winkelpersoneel en andere klanten moeten we kunnen waarborgen”. “Het dragen van een mondmasker is ook voor het personeel een last, vooral nu de temperaturen beginnen te stijgen. Niet alle winkels zijn uitgerust met een systeem van klimatisatie, in bepaalde stockage ruimtes bemoeilijkt de drukkende hitte het werk. Dit in combinatie met het dragen van een mondmasker, bemoeilijkt vaak het ademen.”

De vakbond stelt daarom voor om werknemers extra betaalde pauzes toe te kennen. “Wanneer de temperaturen te hoog oplopen moeten winkelmedewerkers 2 maal daags 5 minuten de kans krijgen om letterlijk en figuurlijk eventjes op adem te komen. Als klant kan je na je winkelbeurt, je maskertje afzetten; het personeel kan dit niet.”

Lees ook: OVERZICHT. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist en dit betekent het voor u