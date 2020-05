Wilmès: "Herwaardering zorgberoepen moet een prioriteit zijn” TT

20 mei 2020

17u06

Bron: Belga 3 "De herwaardering van de zorgberoepen moet een prioriteit zijn." Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) gezegd in de Kamer. De eerste minister bevestigde dat de twee volmachtbesluiten die bij een deel van het zorgpersoneel kwaad bloed hebben gezet ingetrokken zullen worden.

De woede bij het zorgpersoneel kwam afgelopen weekend tot uiting tijdens een bezoek van Wilmès aan een Brussels ziekenhuis. Het personeel keerde de aankomende premier de rug toe uit protest tegen twee koninklijke besluiten. Eén besluit maakt opvorderingen van zorgpersoneel mogelijk, een ander laat zorgkundigen toe om een aantal taken van verpleegkundigen over te nemen.

Premier Wilmès gaf toe dat de actie hard was, maar zei dat ze begrip heeft voor "de ontreddering van het zorgpersoneel", dat in een moeilijke context moet werken. "We hebben erover gepraat, op een serene en constructieve manier."

"Een herwaardering van de zorgberoepen moet een prioriteit zijn", zei Wilmès. Volgens haar gaat het daarbij niet alleen om hogere lonen, maar ook om betere arbeidsvoorwaarden. Er is daarover woensdagmorgen overleg opgestart met de sociale partners.

De bewuste besluiten zijn intussen opgeschort en worden zaterdag, tijdens de "superkern" met de tien partijen die de volmachten van de regering steunen, ingetrokken. Diezelfde partijen hadden de besluiten namelijk ook goedgekeurd.

