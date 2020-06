Exclusief voor abonnees

Wilmès gaf jongeren onder hun voeten voor feestjes: “Maar onderschat de druk en het sociaal gemis bij jongeren niet”

Esther De Leebeeck

25 juni 2020

18u33

4

Jongeren die samen feesten aan het Flageyplein in Brussel: premier Wilmès (MR) gaf hen gisteren nog een forse uitbrander, politici en experten veroordelen het massaal, maar wat speelt er in de leefwereld van de jongeren? “Niet te onderschatten hoe groot de druk was de afgelopen maanden. De psychologische noden zijn groot.”