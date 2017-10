Willy Naessens komt zich persoonlijk verontschuldigen bij politierechter Siebe De Voogt hr

14u36

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Siebe De Voogt Willy Naessens heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling voor overdreven snelheid. De ondernemer wilde zich vooral verontschuldigen omdat hij voor de politierechtbank ongewild verstek had laten gaan. Naessens legde uit dat de bewuste dagvaarding in de verkeerde brievenbus terechtkwam.

Op 15 juni 2016 werd de Bentley van Willy Naessens geflitst op de N49 richting Knokke. De man uit Wortegem-Petegem reed aan een gecorrigeerde snelheid van 94 kilometer per uur, maar op die plaats was 50 per uur de toegelaten maximumsnelheid. De bouwondernemer kwam op 27 februari niet opdagen voor zijn proces. Naessens werd bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 180 euro en een rijverbod van 15 dagen.



50.000 kilometer

De ondernemer vernam de veroordeling via de pers. "Dat vond hij niet leuk, want hij wist van die zaak helemaal niets af. Vooral op dat verstek werd hij aangesproken, terwijl hij wél respect heeft voor de rechtbank", aldus meester Johan Delmulle. De verdediging merkte op dat Naessens nog steeds 50.000 kilometer per jaar rijdt, maar amper drie veroordelingen opliep. Meester Delmulle vroeg om het rijverbod tot acht dagen te beperken.



Brievenbus

Naessens zelf legde uit dat de postbode al zijn post in de brievenbus van het bedrijf deponeert. De deurwaarder stak de dagvaarding echter in de brievenbus van zijn woning, aan de overkant van de straat. "Ik heb eigenlijk gewoon beroep aangetekend om me voor mijn afwezigheid van de vorige keer te komen verontschuldigen. Het is mij niet om de straf te doen", aldus Naessens. De rechtbank doet uitspraak op 10 november.

Lees ook: El Ghanassy speelt Porsche kwijt na 14de veroordeling