Willy Naessens (79) en Marie-Jeanne (68) beloven elkaar eeuwige trouw

Lieke D'Hondt

07 juli 2018

14u51

Bron: Eigen berichtgeving

0

Willy Naessens (79) en Marie-Jeanne Huysman (68) hebben elkaar deze middag het ja-woord gegeven in de kerk in het Oost-Vlaamse Elsegem (Wortegem-Petegem). Dat ging in het dorp niet onopgemerkt voorbij, wel integendeel.