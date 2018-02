Willem Moens (52) uit Aalst vermist mvdb

26 februari 2018

14u47 12 Politie en parket vragen te willen uitkijken naar de 52-jarige Willem Moens uit Aalst. De man verliet te voet tussen donderdag 22 februari 2018 om 21 uur en de ochtend van vrijdag 23 februari 2018 om 07.00 uur zijn woning. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Willem Moens is een magere, pezige man die nogal zonderling kan overkomen. Hij is 1m 78 lang, heeft groene ogen en heeft grijzend kort donker haar. Hij is eerder slordig gekleed en draagt vermoedelijk oude versleten kledij waarover een donkergrijze winterjas. Hij heeft dringend medische zorgen nodig. Hebt u Willem Moens gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300 op via e-mail.