Wilfried Vandaele tot nieuwe parlementsvoorzitter verkozen, kort protest tegen Dewinter TT

13 juli 2019

10u58

Bron: Belga, VTM Nieuws 74 H et Vlaams parlement heeft vanmorgen N-VA’er Wilfried Vandaele tot nieuwe voorzitter verkozen. Er waren zoals verwacht geen andere kandidaten. Het was Filip Dewinter (Vlaams Belang) die als tijdelijk voorzitter de stemming in goede banen moest leiden. De PVDA protesteerde tegen de rol van Dewinter met pancartes met de tekst ‘Niet in onze naam’.

Na het ontslag van Kris Van Dijck donderdag, vatte eerste ondervoorzitter Dewinter de stier bij de horens en riep als waarnemend voorzitter het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samen om zich te buigen over de opvolging van Van Dijck.

Op die vergadering gisteren schoof N-VA als grootste partij haar kandidaat, Wilfried Vandaele, naar voren. Een poging van Vlaams Belang om Filip Dewinter langer aan te houden als voorzitter, namelijk tot de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, werd van tafel geveegd door de andere partijen. “Dewinter langer houden als voorzitter was voor ons geen optie. Dewinter is iemand die voortdurend anderen schoffeert, ook gisteren nog, iemand die op de koffie gaat bij Assad. Dat is onhoudbaar voor de geloofwaardigheid van het parlement”, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Dewinter betreurde de houding van de andere partijen. “We hebben hier vier voorzitters gehad op vier weken tijd. Het zou goed geweest zijn dat men had gekozen voor het herstel van de geloofwaardigheid van dit parlement, maar ik stel vast dat men opnieuw kiest voor de carrousel van de politieke benoemingen”, aldus Dewinter.

Bruggenbouwer

Uiteindelijk duurde Dewinters rol vanmorgen niet langer dan vijf minuten. Hij mocht enkel ter kennis brengen dat de deelstaatsenatoren waren aangeduid en dat het Bureau Vandaele had voorgedragen als nieuwe parlementsvoorzitter. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werd Vandaele bij handgeklap aangeduid.

De nieuwe tijdelijke voorzitter zei dat hij met ‘gemengde gevoelens’ op de voorzitterszetel plaatsnam, maar vond zijn aanduiding toch een hele eer. “Het toont aan dat er in de politiek wel degelijk banden gesmeed kunnen worden over de partijgrenzen heen”. Vandaele erkende dat hij wel eens scherp uit de hoek kan komen, maar beloofde als parlementsvoorzitter net als Jan Peumans een bruggenbouwer te zijn en elk parlementslid correct te behandelen.

PVDA: “Niet in onze naam”

De PVDA protesteerde ondanks de bijzonder korte zitting tegen de rol van Dewinter. “Wij vinden het niet normaal dat een figuur van extreemrechts een huis van de democratie voorzit”, zegt fractieleider Jos D’Haese. “Net zoals we het niet normaal vinden dat na het debacle Van Dijck opnieuw achter gesloten deuren over het voorzitterschap wordt beslist.”

De volksvertegenwoordigers van de extreemlinkse partij staken daarom pancartes met de woorden ‘niet in onze naam’ op toen Dewinter het woord nam als waarnemend voorzitter. “Dewinter, dat is de man van de ‘schurftmigranten’, de man die het openlijk fascistische Gouden Dageraad in Griekenland ging bezoeken, de man die de ene na de andere ranzige tweet en campagne de wereld in stuurt. Hij maakt heel duidelijk dat het nieuwe VB in niets verschilt van het oude Vlaams Blok. Dat zo iemand het parlement voor mag zitten valt met geen reglement uit te leggen.”

