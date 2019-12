Wilfried Vandaele (N-VA): “Uitspraak Jambon was niet meer dan een boutade, het moet niet wetenschappelijk correct zijn” TT

30 december 2019

08u32

Bron: Radio 1 34 De uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) over een familie asielzoekers die “meteen een huis kon kopen" van achterstallig kindergeld, blijven de gemoederen verhitten, zeker bij coalitiepartner Open Vld. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele sust: volgens hem is het “beeld" dat Jambon gebruikte “niet meer dan een boutade”. “Dan gebruik je wel eens iets als beeld dat moet blijven plakken, en dat moet niet wetenschappelijk correct zijn”, aldus Vandaele vanochtend op Radio 1.

Jambon kwam dit weekend onder vuur te liggen voor zijn uitspraken op twee lezingen. De minister-president ging daar in op het voornemen van de Vlaamse regering om de regeling af te schaffen waarbij asielzoekers na de eventuele erkenning van hun aanvraag retro-actief het kindergeld gestort krijgen voor de hele duur van de asielprocedure.



Jambon gebruikte daarbij het voorbeeld van “een verhaal” dat hij gehoord had waarbij een familie asielzoekers met dat achterstallige geld “meteen een huis had kunnen kopen”. Zijn woordvoerder gaf later toe dat dat geval niet was onderzocht, en het dus ook niet zeker is dat het ook echt is voorgekomen.

“Iedereen gaat wel eens kort door de bocht”

Maar dat hoeft ook niet, vindt Vandaele. “Iedereen weet dat als je een lezing houdt voor de eigen achterban, je wel eens kort door de bocht gaat om een beeld te gebruiken. Dat doet iedereen wel eens in de beslotenheid van zo’n vergadering”, aldus N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement Wilfried Vandaele.



“Het voorbeeld is tijdens de regeringsonderhandelingen op tafel gekomen, iemand heeft dat daar als een boutade gebruikt, en daar greep Jambon naar terug. Dan gebruik je wel eens iets als beeld dat moet blijven plakken. Het moet niet wetenschappelijk correct zijn in dat soort toespraken, in dat soort lezingen, iedereen weet wel wat er bedoeld wordt.”

"Begrijp uitval Rutten niet”

Vandaele is dan ook niet opgezet met de kritiek van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Die had het gisteren over een “flauw doorslagje van een extreem-rechts broodjeaapverhaal over huizen van migranten. Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden.”

“Ik begrijp die uitval niet”, zegt Vandaele. “Het zijn sterke woorden die niet nodig zijn in tijden van vrede op aarde. Maar ook mevrouw Rutten zal dit al eens overkomen zijn, op een politieke bijeenkomst, voor de eigen achterban in het vuur van de discussie.”

Of de hele discussie gevolgen heeft voor de Vlaamse regering? “We hebben een lijvig regeerakkoord, het is in elk geval mijn bedoeling daar zo veel mogelijk van uit te voeren. Met de drie regeringspartijen moeten we daar aan werken, Vlaams Belang is daar bij mijn weten overigens niet bij. Maar er zit duidelijk wat spanning op door de federale onderhandelingen.”