Wilfried Vandaele, het "groene geweten" van de N-VA TT

12 juli 2019

12u31

Bron: Belga 0 Wilfried Vandaele wordt door de N-VA voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. De 60-jarige burgemeester van De Haan zetelt sinds 2009 in het Vlaamse halfrond en wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen.

Wilfried Vandaele is geboren en getogen in Vlissegem, deelgemeente van De Haan aan de kust. Vandaele studeerde af als licentiaat Germaanse filologie en pers- en communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent.

Tussen 1984 en 1994 was hij 10 jaar lang algemeen secretaris van het Algemeen-Nederlands Congres (ANC), een overlegplatform van Nederlandse en Vlaamse verenigingen en instellingen.



Die nauwe band met Nederland heeft hij nadien en doorheen zijn carrière behouden. Zo was hij mede-auteur van het in 1995 ondertekende Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag. En op vraag van toenmalig minister-president Van den Brande werd Wilfried Vandaele nadien ook de eerste algemeen secretaris van dat nieuwe Cultureel Verdrag. In 1996 verleende de Nederlandse Koningin Beatrix hem de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Milieu

Na zijn periode bij het ANC was Vandaele tussen 1994 en 1998 communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse overheidsinstelling die zich inzet voor een beter leefmilieu. Die inzet voor het leefmilieu wordt een rode draad doorheen de verdere carrière van Vandaele. Hij ontpopt zich later, samen met anderen zoals Jan Peumans, als het 'groene geweten' van de N-VA.

Vandaele is intussen zo'n 40 jaar politiek actief. In 1979 werd hij actief in de Volksunie. Op gemeentelijk vlak was hij in 1982 mede-oprichter van de lijst 'De Haan 2000' (later 'Samen'). Sinds 1988 zetelt hij in de gemeenteraad van de kustgemeente. Daar wordt hij ook schepen tussen 2006 en 2012. En bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 veroverde Vandaele dan eindelijk de sjerp.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 belandde Vandaele in het Vlaams Parlement als opvolger van Geert Bourgeois. In dat parlement was Vandaele vooral actief rond de thema's cultuur en media en natuur en leefmilieu.

Bruggenbouwer

De West-Vlaming wordt gezien als iemand met dossierkennis en een bruggenbouwer. Vandaele durft ook inhoudelijke kritiek geven op de eigen meerderheid. Maar als hij in de kuiten bijt, is dat vaak met een kwinkslag. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat hij in het parlement een bijl overhandigde aan gewezen minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) om haar aan te manen "knopen door te hakken in het dossier van de bescherming van kwetsbare bossen".

Tussen 2014 en 2019 zetelde Vandaele ook in het Bureau (dagelijks bestuur) van het Vlaams Parlement. Hij kent de werking van het parlement dus door en door. Sinds 18 juni zetelt Vandaele niet meer in het vernieuwde Bureau. Tussendoor, meer bepaald tussen 2013 en 2018, zetelde Vandaele ook in de Senaat, eerst als gemeenschapssenator en later als deelstaatsenator.

Bij de verkiezingen van 26 mei werd Vandaele vlot herverkozen met ruim 13.500 voorkeurstemmen.

Vandaele is gehuwd en vader van twee zonen.

