Wilders straks op 'islamsafari': "Molenbeek is net Raqqa, maar dan nog niet bevrijd"

In een interview met 'De Zondag' naar aanleiding van hun beruchte 'islamsafari' naar Molenbeek komende vrijdag doen de Nederlandse anti-islampoliticus Geert Wilders (PVV) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) krasse uitspraken. Wilders vergelijkt Molenbeek met de gevallen IS-kalifaathoofdstad Raqqa. "Alleen is Molenbeek nog niet bevrijd". Ook vindt hij Hitlers 'Mein Kampf' "minder antisemitisch dan de Koran".

Molenbeeks burgemeester Françoise Schepmans (MR) ziet de komst van wilders en Dewinter absoluut niet zitten. Zij verklaarde eerder al dat ze de nodige maatregelen zal treffen om het bezoek niet te laten plaatsvinden. Over een weigering heeft Dewinter echter nog niets officieel gehoord. "Wij gaan sowieso".

Door 'De Zondag gevraagd of de woordkeuze islamsafari alleen gekozen is om te provoceren ontkent het Vlaams Belang-boegbeeld (55) dit. "Safar is het Arabische woord voor reis. Geert en ik gaan een reisje maken door Molenbeek en Brussel, door die wijken die bezet zijn door de islam. Wat is de realiteit in Molenbeek? Dat Arabisch de spreektaal is, dat de moskee het stadhuis vervangen heeft en de imam de burgemeester. Dát is de provocatie. Maar de buitenwereld mag dat niet weten. En dus mogen wij niet binnen. Dat is de wereld op zijn kop." Wilders pikt in: "Molenbeek is van de Belgen, niet van hén. Ik heb Molenbeek eens vergeleken met Gaza, maar misschien is Raqqa een betere vergelijking. Alleen is Molenbeek nog niet bevrijd."

BELGA Filip Dewinter.

Sven Gatz

Vlaams minister van Jeugd en Brusselaar Sven Gatz (Open Vld) noemde de islamsafari eerder "walgelijk". Volgens Dewinter stelde Gatz in een brief voor hen te gidsen doorheen Molenbeek. Een aanbod dat ze afwijzen. "Anders wordt dat weer een multiculturele, politiek correcte trip. Dat heeft geen enkele zin. Het verhaaltje van Gatz kennen we: leve de diversiteit, alles gaat goed. Ik zal hem uitnodigen enkele wijken in Antwerpen te bezoeken, Borgerhout en Deurne-Noord. Dan kan hij de echte wereld zien."

Wilders (54) die onder permanente bewaking staat, al meer dan dertien jaar op een geheime locatie woont en wiens kantoor in de Tweede Kamer is uitgerust met en metaaldetector en andere scanners wil alle islamitische symbolen zoals moskeeën, scholen en boeken verbieden. Dewinter wil niet raken aan de vrijheid van godsdienst, maar wil de islam uit de publieke ruimte weg. Wilders die het verboden 'Mein Kampf' van Adolf Hitler "minder antisemitisch vindt dan de Koran", ziet dat anders. "De vrijheid van godsdienst geldt niet voor totalitaire ideologieën".





Ook over het pas aangetreden kabinet Rutte III is de PVV-leider duidelijk: "Als de islamisering zo doorgaat, bestaat Nederland dan nog aan het eind van de eeuw? De andere partijen weigeren na te denken over die vraag. Dat is suïcide."