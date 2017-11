Wilders kondigt massaprotest aan na verbod 'islamsafari' HA

Geert Wilders vanmiddag tijdens een persconferentie in Brussel.

De Nederlandse PVV-leider Geert Wilders kondigt massademonstraties aan in België en Nederland na het verbod op de zogenaamde 'islamsafari' in Molenbeek. Bij VTM NIEUWS noemde hij de Brusselse gemeente "een stukje kalifaat waar gekozen parlementariërs niet welkom zijn".

Wilders zou vandaag samen met Vlaams Belangboegbeeld een bezoek brengen aan Molenbeek, maar burgemeester Françoise Schepmans (MR) verbood dat gisteren in een politieverordening. Volgens Schepmans kon de veiligheid niet gegarandeerd worden.

Dewinter wilde met Wilders een wandeling maken langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering, maar ving dus bot in Molenbeek. Ook in Brussel-Stad is het rechtse duo niet welkom.

Woedend

De twee zijn woest omdat de burgemeester van Molenbeek hun bezoek aan de gemeente heeft verboden. "Dit is de druppel die de emmer doet overlopen", zei Wilders tijdens een persconferentie met Dewinter in de Kamer. De Nederlandse politicus roept op tot massademonstraties "tegen het weggeven van ons land". Hij wil samen met Dewinter "het maatschappelijk verzet bundelen" in Nederland en België, mogelijk bij moskeeën. "U zult nog veel van ons horen." De PVV-leider hoopt "op heel veel plaatsen" protesten te kunnen organiseren.

Dewinter trekt om 14.30 uur met een gerechtsdeurwaarder naar de grens van Molenbeek, op de Sainctelettesquare. "Daar zal ik vaststellen in hoeverre het verbod zal worden afgedwongen", aldus de Vlaams Belang-politicus.

Wilders keert terug naar Nederland. Hij liet gisteren al verstaan geen wet of verordening te zullen overtreden.

De rechtse kopstukken gaan bij de Belgische Raad van State in beroep tegen de gebiedsverboden tegen hen in Brussel, zo maakten ze nog bekend op de persconferentie. Ze nemen daarvoor een Belgische advocaat in de arm. Volgens Dewinter zijn er "veel argumenten" tegen het verbod dat de burgemeester heeft uitgevaardigd.

"We kunnen niet accepteren dat delen van onze steden niet toegankelijk zijn voor parlementariërs. De dreiging van arrestatie is totaal onacceptabel", aldus nog Wilders, die zei Dewinter binnenkort "de islamitische wijken in Nederland" te willen laten zien.

