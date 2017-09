Wilders komt naar Molenbeek en haalt weer uit: "De jihadhoofdstad van Europa" FT & DCFS

13u02 0 ANP PVV-leider Geert Wilders in gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na een debat in de Nederlandse Tweede Kamer. Geert Wilders, leider van de Nederlandse anti-islampartij PVV, heeft opnieuw van zich laten horen via Twitter. Mét een duidelijke boodschap aan ons land dit keer. De politicus kondigt aan dat hij op 3 november op werkbezoek trekt naar Molenbeek en Brussel, volgens hem de "jihadhoofdstad van Europa".

Dat Geert Wilders niet hoog oploopt met onze hoofdstad, is bekend. In een interview met Het Laatste Nieuws, in maart vorig jaar, noemde hij "Molenbeek de Gazastrook van West-Europa". "Brussel is de plek waar het monster huist dat zichzelf de Europese Unie noemt." En: "Brussel lust ik alleen als ik voor een dampende pot mosselen met friet zit."

Wilders' idee is anderhalf jaar later duidelijk nog niet veranderd, want vandaag noemt hij Brussel op Twitter opnieuw "de jihadhoofdstad van Europa". Volgers van Wilders zijn het met hem eens: "Een stukje islamhel in Europa", klinkt het bij iemand. Een ander zegt: "De broeihaard van veel ellende op de wereld" en "Zet maar een helm op. Voor geen goud zou ik naar Brussel gaan. Zelfs niet om een museum te bezoeken." Een andere twitteraar reageert dat hij niet welkom is. (lees verder onder de tweet)

Vrijdag 3 november ga ik met mijn collega @FDW_VB op werkbezoek naar de jihadhoofdstad van Europa: Molenbeek/Brussel.#stopislam — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 29 september 2017

Ook Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter deelt Wilders' gedachtegoed. Hij vergezelt Wilders bij een bijeenkomst van het Vlaams Belang. Ook hij stuurde trouwens een tweet de wereld in waarin hij Brussel en Molenbeek "jihadhoofdstad" noemt.

Veiligheidsmaatregelen

Het gemeentebestuur van Molenbeek zegt op de hoogte te zijn. "De gemeente heeft inderdaad een aanvraag gekregen voor de meeting", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de politie. "Momenteel is het echter nog te vroeg om te spreken van veiligheidsmaatregelen. Zoals bij elke grote bijeenkomst zullen we een risicoanalyse uitvoeren. Het is vooral afwachten of er een manifestatie en/of tegenmanifestatie georganiseerd zal worden. Dan zal de gemeente moeten beslissen of ze die zullen verbieden, of laten doorgaan maar dan wel onder strikte voorwaarden."



Berckmans geeft nog mee dat het normale stramien gevolgd worden in verband met de veiligheidsmaatregelen.

Gent

Over Gent is Wilders dan weer een pak lyrischer. Die stad bezocht hij in maart van dit jaar nog, onder strenge politiebewaking. "Net weg uit het mooie Gent", schreeft hij toen op Facebook. "Prachtige stad." Hij voegde daarbij enkele foto's van onder meer de Sint-Baafskathedraal toe.