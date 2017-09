Wilders haalt opnieuw uit naar Brussel: "De jihadhoofdstad van Europa" FT

13u02 0 ANP PVV-leider Geert Wilders in gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na een debat in de Nederlandse Tweede Kamer. Geert Wilders, leider van de Nederlandse anti-islampartij PVV, heeft opnieuw van zich laten horen via Twitter. Mét een duidelijke boodschap aan ons land dit keer. De politicus kondigt aan dat hij op 3 november op werkbezoek trekt naar Molenbeek en Brussel, volgens hem de "jihadhoofdstad van Europa".

Dat Geert Wilders niet hoog oploopt met onze hoofdstad, is bekend. In een exclusief gesprek met deze krant, in maart vorig jaar, noemde hij "Molenbeek de Gazastrook van West-Europa". "Brussel is de plek waar het monster huist dat zichzelf de Europese Unie noemt." En: "Brussel lust ik alleen als ik voor een dampende pot mosselen met friet zit."

Wilders' idee is anderhalf jaar later duidelijk nog niet veranderd, want vandaag noemt hij Brussel op Twitter opnieuw "de jihadhoofdstad van Europa". Volgers van Wilders zijn het met hem eens: "Een stukje islamhel in Europa", klinkt het bij iemand. Een ander zegt: "De broeihaard van veel ellende op de wereld" en "Zet maar een helm op. Voor geen goud zou ik naar Brussel gaan. Zelfs niet om een museum te bezoeken." Een andere twitteraar reageert dat hij niet welkom is.

Ook Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter deelt Wilders' gedachtegoed en zal de Nederlandse politicus vergezellen bij het werkbezoek. Ook hij stuurde een tweet de wereld in waarin hij Brussel en Molenbeek "jihadhoofdstad" noemt.

Vrijdag 3 november ga ik met mijn collega @FDW_VB op werkbezoek naar de jihadhoofdstad van Europa: Molenbeek/Brussel.#stopislam — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 29 september 2017