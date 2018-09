Wilde achtervolging van Rotterdam tot Brecht: politie lost schoten en rijdt wagen klem op E19 Patrick Lefelon Sebastiaan Quekel sam

28 september 2018

17u13

De wegpolitie heeft samen met Nederlandse politievoertuigen een wagen klemgereden op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Tijdens de achtervolging, die al begon in Rotterdam, schoot een motoragent op de verdachte wagen.

"In Brecht heeft de wegpolitie de verdachte wagen kunnen klemrijden en zijn twee verdachten gearresteerd. Over de reden van de arrestatie zal het Antwerpse parket later communiceren", deelt een woordvoerder van de federale politie mee.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse politie is tijdens de achtervolging door een motoragent op de auto geschoten. Veel weggebruikers waren getuige van de achtervolging en maken er melding van op sociale media.

Rotterdam

De achtervolging begon bij een verkeerscontrole in Rotterdam, waar een agent de auto aan de kant wilde zetten. Het voertuig met Belgisch kenteken reed door, waarna een motoragent de achtervolging inzette.

Ter hoogte van een tankstation op de A29 ging de motoragent voor de auto rijden. De agent dwong het voertuig naar de zijkant, maar opnieuw wilde de bestuurder niet stoppen. Integendeel: hij reed in volle vaart op de agent af. Volgens een woordvoerder van de eenheid Rotterdam heeft de agent vervolgens op de auto geschoten.

Dat had geen effect, en de auto bleef doorrijden. Een stuk verderop kwam de motor opnieuw voor de auto en werd de agent opnieuw bijna aangereden. De situatie was dermate gevaarlijk en langdurig dat steeds meer politiewagens zich bij de achtervolging aansloten. Vanaf het moment dat de auto's de Brabantse grens over gingen voegden auto's van de eenheid Zeeland-West-Brabant zich erbij. Vanaf de grens was ook de Belgische politie betrokken.

Ten minste 25 auto's

Volgens ooggetuigen waren ten minste 25 auto's bij de achtervolging betrokken. Ook een politiehond werd ingezet, voor het geval de achtervolgden zouden vluchten. Hij hoefde echter niet in actie te komen. Ter hoogte van Brecht kon de achtervolgde auto eindelijk aan de kant worden gezet.

De twee inzittenden, een man en een vrouw, zijn opgepakt. Wat hun identiteit is en wat het motief was om weg te rijden van de politie is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht. Waarschijnlijk wordt ook de Nederlandse Rijksrecherche ingezet om het schietincident met de motoragent te onderzoeken.

