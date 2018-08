Wilde achtervolging eindigt op Zeedijk van Knokke: één schot gelost Mathias Mariën

02 augustus 2018

08u15

Bron: eigen berichtgeving 0 Bij een wilde achtervolging door Knokke-Heist is gisterenavond een Mercedes met Nederlandse nummerplaat klemgereden op de Zeedijk. De politie kon twee verdachten arresteren en volgens onze informatie zou ook één schot gelost zijn. Bij de politie kunnen ze dat voorlopig niet bevestigen. “In het belang van het onderzoek”, zegt korpschef Steve Desmet. Op het moment van de arrestaties was er heel wat volk aanwezig op de Zeedijk.

De achtervolging begon gisterenavond even over 23 uur. De politie kreeg melding vanuit Nederland dat er een gestolen Mercedes richting Knokke reed. Met behulp van ANPR-camera’s kon de gestolen wagen opgepikt worden, waarna een achtervolging startte die onder meer over de Kustlaan verliep. Uiteindelijk kwamen de verdachten op de Zeedijk terecht, waar ze konden vastgereden worden. Twee verdachten konden ingerekend worden. Er zou volgens onze informatie dus ook één schot gevallen zijn.

“In het belang van het onderzoek kunnen we dat niet bevestigen”, aldus korpschef Steve Desmet. De schade aan het gestolen voertuig was groot. Op het moment van de achtervolging was nog heel wat volk aanwezig op de Zeedijk. Gewonden vielen er echter niet.

Ondertussen wordt duidelijk dat de nieuwe camera’s op de Zeedijk, waarover vandaag nog wordt bericht in deze krant, meteen hun nut kunnen bewijzen. In theorie kan het parket de beelden in beslag nemen om de precieze omstandigheden beter in kaart te brengen.