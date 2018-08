Wilde achtervolging eindigt op Zeedijk van Knokke: "Autodieven dreigden op agenten in te rijden, daarom is schot gelost" Mathias Mariën HA

02 augustus 2018

12u05

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 271 Bij een wilde achtervolging door Knokke-Heist is gisterenavond een Mercedes met Nederlandse nummerplaat klemgereden op de Zeedijk. De politie heeft daarbij een schot gelost. Twee autodieven maakten absoluut geen aanstalten om te stoppen en dreigden op de politie in te rijden, zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Op het moment van de arrestaties was er heel wat volk aanwezig op de Zeedijk.

De achtervolging begon gisterenavond kort na 23 uur. De politie kreeg melding vanuit Nederland dat er een gestolen Mercedes richting Knokke reed. Met behulp van ANPR-camera’s kon de gestolen wagen opgepikt worden, waarna een wilde achtervolging startte die onder meer over de Kustlaan verliep. De autodieven maakten absoluut geen aanstalten om te stoppen. Politieagenten moesten daardoor zelfs uit de weg springen. In die omstandigheden werd door een agent in de Kustlaan een schot gelost. Uiteindelijk konden de verdachten pas vastgereden worden op de Zeedijk. Twee verdachten werden ingerekend.



De schade aan het gestolen voertuig was groot. Op het moment van de achtervolging was er nog veel volk aanwezig op de Zeedijk, maar er vielen geen gewonden.

(Lees verder onder de foto)

Ondertussen wordt duidelijk dat de nieuwe camera’s op de Zeedijk, waarover vandaag nog wordt bericht in deze krant, meteen hun nut kunnen bewijzen. In theorie kan het parket de beelden in beslag nemen om de precieze omstandigheden beter in kaart te brengen.

Was this just a #terroristic attack in #Knokke? pic.twitter.com/gxS8tSp7uk Savina Colson(@ SavinaFerranti) link