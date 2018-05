Wilde achtervolging eindigt met arrestatie in Brussel: één verdachte nog op de vlucht, agenten ook bekogeld Silke Vandenbroeck

11 mei 2018

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 72 De Brusselse politie is op de Antwerpsesteenweg massaal aanwezig na een achtervolging. Die startte in de Korte Groeneweg in Neder-Over-Heembeek. "Het voertuig stond geseind. Het werd na een wilde achtervolging klemgereden op de Antwerpsesteenweg."

"In het voertuig zaten twee personen die te voet vluchtten. Een van hen kon meteen gearresteerd worden, de andere wordt nog actief opgespoord met behulp van de politiehelikopter," zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale politie. De helikopter heeft onder meer boven het Maximiliaanpark gecirkeld maar de politie wijst erop dat dit niets te maken had met de transmigranten in het park.

Agenten werden ook bekogeld met een nog onbekend object vanuit een appartementsgebouw, maar over de bekogeling van de agenten kon de woordvoerder nog niks kwijt.