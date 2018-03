Wil je helpen in de strijd tegen Alzheimer of Parkinson? Doneer dan je hersenen ep

07 maart 2018

17u29

Bron: Belga 2 Het Universitair Ziekenhuis van Luik heeft vandaag een oproep gelanceerd om hersenen te doneren voor wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de donaties wordt het mogelijk om neurologische ziektes zoals Parkinson of Alzheimer beter te begrijpen, zegt professor Pierre Maquet van het CHU Liège.

"Die ziektes zouden beter gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden als we hun oorzaken en de mechanismen erachter beter zouden begrijpen. Bepaalde neurologische aandoeningen kunnen maar met zekerheid gediagnosticeerd worden via een neuropathologisch onderzoek", aldus de professor. "Bovendien weten we dat bepaalde neurologische aandoeningen genetisch worden overgedragen. Familieleden moeten dus begrijpen dat hun toestemming voor een autopsie op een naaste ook voor hen nuttig kan zijn."

Respect voor lichaam

Een hersendonatie kan enkel na de dood. Maquet benadrukt dat de operatie gebeurt met respect voor dezelfde ethische regels die gelden bij een levende donatie. Het lichaam wordt onmiddellijk na de operatie terugbezorgd aan de nabestaanden, zonder dat de ingreep nadien nog zichtbaar is. De hersenen worden langs de achterkant van het hoofd weggehaald.

Elke meerderjarige persoon die verblijft in België, kan zijn hersenen schenken aan de wetenschap door een document van "geïnformeerde toestemming" te ondertekenen. Dat document moet ook door een vertrouwenspersoon worden ondertekend. De beslissing wordt dan ingeschreven in het elektronisch medisch dossier.