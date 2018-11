Wijnwinkel boos op bpost omwille van advertentie op Facebook Antoon Verbeeck

12 november 2018

“Hoe krijg ik meer klanten naar mijn winkel”, deze advertentie op de sociale media van bpost werd niet goed onthaald door zaakvoerder van Wine Trading Factory Bart Vanderleen uit Sint-Amands. Zo’n 1.100 euro spendeerde hij aan uitnodigingen voor zijn openproefdag van komend weekend, maar omwille van de staking hebben nog maar een handvol genodigden een uitnodiging ontvangen. “Wat mij stoort is het feit dat ze bij bpost mijn order hebben aangenomen, wetende dat dit nooit op tijd geleverd zou zijn en ik dan in een volle stakingsperiode deze advertentie ontvang. 2.500 genodigden staan er op onze gastenlijst. Het zou me verbazen moesten we al deze mensen komend weekend te zien krijgen. We trachten nu via sociale media ons evenement te verspreiden”, aldus Vanderleen, die antwoordde op de add van bpost. “We zullen het bekijken, was hun eerste reactie. Ondertussen hebben we het bericht ontvangen dat er een dossier wordt opgestart om in te schatten wat er kan en moet aan gedaan worden.”