Wijnegem opent 'man cave' als toevluchtsoord voor mannen tijdens solden KVE

03 januari 2019

08u36 0 Het is een bekend fenomeen: mannen die in het shoppingcentrum trouw op hun partners staan te wachten, tot vervelens toe. In Wijnegem kunnen ze zich voortaan reppen naar een ‘man cave’, de grootste ooit in shoppingland en een echt walhalla voor mannen.

Kranten lezen, je smartphone opladen, een feestje bouwen of gewoon uitrusten in een comfortabele zetel: mannen zullen zich niet langer hoeven te vervelen wanneer hun wederhelft gaat shoppen.

‘The Hub’ is liefst 240 m² groot en is onder andere uitgerust met drie biljarttafels, drie gameconsoles, een dartbord, twee kickertafels, twee grote tv-schermen en een zes meter lange bar met bier en cocktails.

“In dit walhalla voor mannen kunnen ze de tijd op een leuke en aangename manier doden”, zegt Katrien Geysen, Shopping Center Manager. “Aan alles is gedacht: gaming, live sport op tv, biljart, darts, kranten en tijdschriften. Het gaat om een échte man cave die naam waardig.”

‘The Hub’ is, voor zover Wijnegem kon nagaan, meteen ook ’s werelds grootste man cave in een shoppingcentrum. “Uiteraard is de start van de solden een mooi moment om dit concept te lanceren, maar ‘The Hub’ krijgt een heel jaar lang een plaats op het gelijkvloers van ons shoppingcentrum”, verduidelijkt Katrien Geysen. “Het wordt dus een échte belevingsplek.”

De man cave - waar voor alle duidelijkheid ook vrouwen zijn toegelaten - zal vanaf vandaag alle dagen open zijn van 9 tot 20 uur en op vrijdagen tot 21 uur.