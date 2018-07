Wijkagent ontdekt zwaar verwaarloosde dieren tijdens huiscontrole in Leuven Redactie

10 juli 2018

16u47

Bron: Belga 0 In een appartement in Leuven zijn zes zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen. Er werd een proces-verbaal voor dierenverwaarlozing opgesteld. Dat meldt de politie van Leuven.

Een wijkagent op huiscontrole trof in het appartement in Sint-Maartensdal twee honden, een konijn, een papegaai en twee parkieten in fysiek erg slechte toestand aan. De dieren waren ondervoed en hadden weinig of geen water. De kleinste hond had een gezwel in de buik en een parkiet was nagenoeg kaal. Kooien en eetbakjes lagen vol uitwerpselen. In het appartement hing een geur van urine.

De wijkagent verwittigde zijn collega's van de cel dierenwelzijn. Na overleg met het parket en de FOD Dierenwelzijn werd beslist om de onverzorgde dieren in beslag te nemen. Ze werden opgehaald door medewerkers van de Zorghoeve in Bertem voor onderzoek door een dierenarts.