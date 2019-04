Wij deden de test: zo gevaarlijk is het als fietser in Brussel Jolien Lelièvre

04 april 2019



Dat fietsen in Brussel niet altijd even evident is, werd de afgelopen dagen nog maar eens duidelijk. In en rond Brussel gebeurden verschillende zware ongevallen met voetgangers en fietsers. Wij trokken zelf met de fiets enkele uren naar Brussel. Goed voor heel wat gevaar. We legden twee trajecten af: van het Noordstation naar Koekelberg en terug, en van het Meiserplein in Schaarbeek naar het Noordstation. Vooral op het Meiserplein werd het probleem duidelijk. Als fietser heb je ogen tekort.