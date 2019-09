Wielrenster Puck Moonen trapt nieuwe campagne tegen pesten af Redactie

19 september 2019

14u06 0 Met de Nederlandse wielrenster in Belgische dienst, Puck Moonen, trappen televisiezender Cartoon Network en Awel hun jaarlijkse campagne voor vriendschap en tegen pesten op gang. “Fietsen is geweldig, maar ik krijg soms ook negatieve reacties”, begint Puck. “Ik weet maar al te goed hoe het voelt om gepest te worden.”

Het is alweer de vijfde ‘buddycampagne’ op rij, maar “pesten gebeurt nog veel te vaak en dat moet echt stoppen”, zegt Puck Moonen in het filmpje. “Iedereen verdient respect”, benadrukt de wielrenster/influencer. “Wees sterk om jezelf te zijn en laat van je horen als je uitgesloten wordt.”

Volgens de campagne zijn pesten en uitsluiten vandaag nog altijd een probleem waar bijna alle kinderen tijdens hun schooltijd mee te maken krijgen. “Meer dan ooit krijgt dit ook thuis, na schooltijd, online een vervolg”, klinkt het. Puck Moonen besluit dan ook met de klassieke oproep: “Wees een maatje en geen pestkop”.

Een online platform geeft kinderen via enkele nuttige tips en vuistregels informatie over hoe je met pesten omgaat en hoe je het makkelijkst vriendschap sluit in een nieuwe omgeving.

De campagne wordt ook ondersteund door Awel, dat een luisterend oor biedt aan kinderen en jongeren die met pesten te maken krijgen. Of je nu pest, ziet pesten of wordt gepest, Awel is te bereiken via www.awel.be of het gratis nummer 102.