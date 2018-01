Wielrenster (16) valt bij ongeval: chauffeur rijdt door Kristien Bollen

14u27 2050 In Bekkevoort is een bestuurder zaterdagvoormiddag na een ongeval met een groep jonge wielrenners, allemaal tussen de 15 en 17 jaar, gewoon doorgereden. Dat vertelt de 16-jarige Britt, die meteen afgevoerd werd naar de spoeddienst.

De nieuwelingen en junioren van een wielerclub uit het Vlaams-Brabantse Glabbeek waren amper 2 kilometer ver op hun wekelijkse training toen het ongeval gebeurde. Ter hoogte van een wegversmalling kwam een auto die uit de tegenovergestelde richting, waarna zes renners van de groep van 25 à 30 ten val kwamen. Mogelijk raakte de auto een van hen, mogelijk kwam de valpartij er doordat de jonge renners bruusk moesten uitwijken. Eén ding is zeker: de chauffeur reed door zonder omkijken.

Britt Verbeek uit Schaffen (Diest), een beloftevolle wielrenster van 16, ging over de kop en smakte tegen haar voorligger. Ze voelde meteen hevige pijn. «Vanaf die eerste seconde wist ik dat het gedaan was. Gelukkig droeg ik, net als alle anderen, een helm. De pijn in m’n schouder, ribben en buik is niet te harden. Mijn vader, die zelf de ploeg volgde, bracht me meteen naar de spoeddienst.» Britt houdt er gekneusde ribben en een gekneusde schouder aan over. Ook haar lever is geraakt, waardoor ze nog een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis moet blijven.

De vader van het meisje deed een oproep naar getuigen op Facebook en ging nadien aangifte doen bij de lokale politie in Diest. «Het meisje zelf hebben we nog niet kunnen verhoren», klinkt het daar. «Zaterdagnamiddag is er een bestuurder die alle heisa op de sociale media gemerkt had zich spontaan komen melden.» Vandaag zullen de betrokken partijen gehoord worden. Verder onderzoek moet uitwijzen of er al dan niet sprake is van een ongeval met vluchtmisdrijf.