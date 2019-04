Wielrenner (54) gereanimeerd tijdens Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers EVH FVI

06 april 2019

13u02

Bron: VTM NIEUWS 11 Op de Muur van Geraardsbergen hebben hulpverleners vandaag tijdens de Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers een wielrenner (54) moeten reanimeren. De man kreeg door de zware inspanning wellicht een hartstilstand. Hij werd naar het ziekenhuis in Geraardsbergen gebracht.

“Bovenop de Muur is de man onwel geworden”, zegt Gert Van Goolen, woordvoerder van We Ride Flanders. “Hij is zelf van de fiets gestapt en gaan zitten, maar verderop dan toch ineen gezakt. Gelukkig hebben we bovenop de Muur een Rode Kruis-post en ook de MUG is ter plaatse gekomen. Ze hebben de man -een vijftiger- kunnen reanimeren. Hij is wel nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar hij was bij bewustzijn toen hij werd overgebracht. Het ziet er dus naar uit dat hij herstelt en alles goed komt.”

Het was tot hiertoe ook het enige incident tijdens de Ronde voor wielertoeristen. “Daar heeft het droge weer wellicht ook mee te maken. De kasseien liggen droog, maar dit was werkelijk het enige negatieve incident tot hiertoe”, besluit Van Goolen. Rond de middag had het Rode Kruis al een 50-tal mensen moeten verzorgen, meestal enkel voor schaafwonden en blessures na valpartijen.

Vanmorgen zijn 16.000 mensen vertrokken voor ‘hun’ Ronde van Vlaanderen, een dag voor de profrenners dat gaan doen. Voor het eerst zijn meer dan de helft van de deelnemers buitenlanders.

