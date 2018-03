Wielertoerist vecht voor zijn leven na aanrijding in Merelbeke, buurtbewoners klagen gevaarlijk kruispunt aan DJG

24 maart 2018

12u48

Bron: Eigen berichtgeving 223 Op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg en de Veldstraat in Merelbeke is zaterdagochtend rond 10.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietser die uit de Veldstraat kwam gereden en de Hundelgemsesteenweg opreed werd gegrepen door een auto die richting Munte reed. Het slachtoffer werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd

De vrouwelijke bestuurster van de wagen kon nog remmen voor de fietser, maar kon de man niet meer ontwijken, waardoor het tot een zeer zware botsing kwam. Door de klap brak de koersfiets van de man in verschillende stukken. Zijn drinkbus werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd. De hulpdiensten, waaronder de MUG kwamen ter plaatse. De man werd lange tijd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De exacte omstandigheden van het ongeval of de huidige toestand van het slachtoffer zijn nog niet duidelijk. Omwoners zijn niet verbaasd over het ongeval “Het is hier altijd al een gevaarlijke kruispunt geweest, je mag hier 70 kilometer per uur rijden. Er moet iets gedaan worden aan de veiligheid vooraleer er nog slachtoffers vallen.”