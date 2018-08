Wielertoerist sterft na aanrijding in Koksijde Bart Boterman

14 augustus 2018

13u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Tennislaan in Koksijde is deze voormiddag rond 11.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd met een wielertoerist. Het slachtoffer werd gegrepen door een voertuig en stierf ter plaatse.

De hulpdiensten kwamen ter plekke en reanimeerden het slachtoffer langdurig, maar dat kon niet meer baten. De brandweer heeft inmiddels een tent over het lichaam van het slachtoffer geplaatst en de politie heeft de straat afgesloten. Een verkeersdeskundige van het parket van Veurne is opgeroepen om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken.



Het slachtoffer zou een man uit de regio van Dour zijn die in Koksijde op vakantie was met zijn familie. Slachtofferhulp van de PZ Westkust ontfermt zich over de nabestaanden.