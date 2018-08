Wielertoerist (74) sterft na aanrijding in Koksijde Bart Boterman HA

14 augustus 2018

13u48

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 In de Tennislaan in Koksijde is deze voormiddag rond 11.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd met een wielertoerist. Het slachtoffer is een 74-jarige man uit Dour. Hij werd gegrepen door een lichte bestelwagen en stierf ter plaatse.

"De bestuurder van de lichte bestelwagen (58) verklaarde dat hij de man op de koersfiets nooit heeft opgemerkt", meldt het parket van Veurne. "Mogelijk reden de betrokkenen in tegenovergestelde richting langs de Maurice Renardlaan en ging het fout toen de bestelwagen links afdraaide richting de Tennislaan. Er zijn echter geen getuigen van het ongeval. De bestelwagen reed niet te snel en de bestuurder had ook geen alcohol gedronken."

De brandweer plaatste een tent over het lichaam en de politie sloot de straat af. Een verkeersdeskundige van het parket van Veurne onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeluk. Het slachtoffer is een man uit de regio van Dour die in Koksijde op vakantie was met zijn familie. Slachtofferhulp van de PZ Westkust ontfermt zich over de nabestaanden.