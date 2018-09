Wielermuseum KOERS opent na 4 jaar opnieuw de deuren na renovatie van 6 miljoen SVR - MVDB

08 september 2018

21u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dag op dag 70 jaar na de geboortedag van wijlen wielerlegende Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré (1948-1971) heeft Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts KOERS ingehuldigd, het wielermuseum in Roeselare dat na grondige werken opnieuw de deuren opent. Prijskaartje van de renovatie: ruim zes miljoen euro.

Het historische gebouw op het Polenplein werd de afgelopen vier jaar compleet gerenoveerd. Het resultaat is volgens genodigden 'indrukwekkend' te noemen.

KOERS brengt de geschiedenis van tientallen wielerlegendes terug tot leven aan de hand van honderden foto’s, fietsen, truitjes, trofeeën en interactief beeldmateriaal. Bijzondere aandacht gaat naar voormalig wereldkampioen én Roeselarenaar Monseré, die in 1971 tijdens een koers in het Kempische Lille na een aanrijding overleed op amper 22-jarige leeftijd. De datum van de opening was bewust gekozen. De wereldkampioen op de weg van 1970 zou vandaag op 8 september zeventig jaar zijn geworden.

De afwerking van het gebouw staat helemaal in het teken van de koers. Zo is de inkomhal geplaveid met kasseien, terwijl er op de nieuwe liftkoker etsen staan van momentopnames uit de wielergeschiedenis, zoals een finishende Johan Museeuw in Parijs-Roubaix of Tourduivel Didi Senft die naast een fiets rent.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) mocht zaterdagavond het lintje doorknippen, geflankeerd door drie wielericonen uit de regio Freddy Maertens, Gilbert Desmet en Benoni Beheyt. Morgen zondag opent het museum gratis de deuren voor het grote publiek. Los van het historische gedeelte werden ook een nieuw KOERSkaffee, een museumtuin en een fietsonthaalpunt voorzien bij het museum. (SVR)