Wielerkledingproducent Vermarc Sport stapt over op mondmaskers Belga

20 maart 2020

13u21 5 Vermarc Sport, producent van de wielerkledij van Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal, is al sinds donderdag overgestapt op de productie van mondmaskers. “Er zijn er al tweeduizend de deur uit”, klinkt het bij Frans Verbeeck van Vermarc Sport. “De gezondheid van de mensen gaat voor. Wij maken daar geen enkele winst op.”

Vermarc Sport ontwerpt en ontwikkelt de wielerkledij van onder meer Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles, Telenet-Fidea Lions, Deceuninck - Quick-Step en Lotto Soudal. De productie van de kledij wordt uitbesteed aan Frantexan, een textielbedrijf uit Haaltert.

“Woensdag kreeg ik de vraag van iemand van een rusthuis of we hen niet konden helpen met maskers omdat ze een groot tekort hadden”, zegt zaakvoerder Danny Scheerlinck. “Ik bleef niet bij de pakken zitten, vroeg een ontwerpmodel en wat informatie, heb er snel één laten ontwikkelen en een prijsje gemaakt. We willen er geen winst op maken of geld aan verdienen, wel willen we zo snel mogelijk produceren omdat de nood hoog is. Intussen zijn er al tweeduizend de deur uit. Ik kreeg vraag van enkele rust- en verzorgingstehuizen, van de plaatselijke politie zoals die van Ronse en Brussel-Zuid, en het OCMW van Geraardsbergen. Ik kan het amper bijhouden.”

Prioriteit

Intussen ligt de productie van wielerkledij stil. “Ik heb donderdag overlegd met Frans en Marc Verbeeck”, gaat Scheerlinck voort. “Voor hen vormde het geen enkel probleem om de focus te leggen op die mondmaskers. Daar ligt nu de prioriteit, niet bij het wielrennen. Ik denk dat we toch zo'n duizendvijfhonderd à tweeduizend maskers per dag kunnen maken. Hoelang nog? Tot zolang er vraag naar is. Ja, er zijn er nu wel vijf miljoen geleverd, maar ik vermoed dat de vraag zal blijven.”