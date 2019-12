Wieken windturbine donderen 42 meter naar beneden in het Henegouwse Ecausinnes tvc

09 december 2019

14u39

Bron: Belga, RTBF 0 In Ecausinnes, in de provincie Henegouwen, heeft een windturbine gisterennamiddag twee wieken verloren. Als gevolg werd de N57 in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De afbraakwerkzaamheden zouden vandaag plaatsvinden, indien de weersomstandigheden dat toelaten.

De windturbine met verticale as, waarvan de schoepen in een horizontaal vlak draaien, wordt beheerd door Fairwind en bevindt zich op de site van een station van de watermaatschappij SWDE. De wieken die naar beneden zijn gedonderd zijn 1,50 tot 2 meter lang en draaiden toen ze nog werkten 42 meter boven de grond. Fairwind stuurde vandaag een kraan en technici ter plaatse, om de derde wiek en de pyloon te demonteren. Maar door de hevige wind konden de werken nog niet plaatsvinden. Verwacht wordt dat de demontage later vandaag zou gebeuren. Dat is de voorwaarde om de weg weer open te stellen.

Over de oorzaak van het incident tast men nog in het duister, aldus de topman van Fairwind tegenover La Dernière Heure. “We gaan alles demonteren en in ons atelier analyseren”, klinkt het. “We willen echt begrijpen wat zich hier heeft afgespeeld”.

Fairwind heeft in heel België al een 40-tal windturbines geïnstalleerd en het is naar eigen zeggen de eerste keer dat het gebeurt dat wieken naar beneden komen. De bewuste windturbine staat er volgens La DH sinds maart vorig jaar. Enkele maanden geleden vond nog een onderhoud plaats.