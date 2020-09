Exclusief voor abonnees

Wie zit er achter schandaalsite ’t Scheldt en waarom wil hij anoniem blijven?

Bruno Struys

17 september 2020

18u00

Bron: De Morgen

4

Na de filmpjes van sp.a-voorzitter Conner Rousseau trekt ’t Scheldt opnieuw de aandacht met ‘BV-leaks’. De site wentelt zich in een mistgordijn van satire en anonimiteit, maar iedereen wijst naar één man. Die kwam zelf meermaals in opspraak, baat ook een pornosite uit en lijkt ’t Scheldt te gebruiken voor persoonlijke afrekeningen. “Ik? Ik ben bezig met frituren in China”, zegt hij aan De Morgen.