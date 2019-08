Wie zit achter ‘Make Vlaenderen Great Again’? Redactie

16 augustus 2019

Make Vlaenderen Great Again heeft de beelden op sociale media-kanalen verspreid waarop te zien is hoe Anuna De Wever uitgejouwd werd op Pukkelpop. Wie er achter die website zit is geheim, de beheerder verbergt zijn identiteit. Maar VTM NIEUWS heeft kunnen achterhalen dat een lid van de extreem-rechtse jongerenvereniging Schild en Vrienden betrokken is.