Wie zijn hond niet aan de leiband houdt in bos of natuurgebied riskeert 70 euro boete Sven Ponsaerts

03 april 2020

16u20 25 Omdat we met z’n allen veel meer het bos en de natuurgebieden intrekken, lopen daar nu ook een pak meer honden los, tot grote ergernissen van de boswachters. Die zullen er dit paasweekend daarom extra op toezien dat honden aangelijnd blijven.

Vooral in de lente is de natuur heel kwetsbaar omdat ze dan één grote kraamkliniek is: de eerste jonge kieviten komen uit hun ei en jonge hazen lopen rond, net als de eerste reekalfjes. Eenden zitten op het nest of hebben nu net jongen gekregen. Hondenbaasjes door een boswachter van Natuur en Bos worden betrapt, riskeren een boete die varieert van 70 euro bij een eerste tot 350 euro bij een herhaalde inbreuk. Wie zijn hond toch vrij wil uitlaten, verwijst Natuur en Bos naar de bestaande hondenlosloopzones waarover verschillende steden en gemeenten ondertussen beschikken. (SPK)