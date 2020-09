Wie wordt premier? Vivaldipartijen gestart met cruciaal weekend onderhandelen PVZ

Bron: Belga 3 De zeven partijen die een federale regering willen vormen zijn hun cruciale onderhandelingsweekend gestart. Vandaaf praten ze onder meer over justitie, veiligheid, arbeidsmarkt en pensioenen. Wellicht zondag worden de grote knopen doorgehakt, ook rond het premierschap. Maandag moeten de coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) verslag uitbrengen bij de koning.



De voorbije dagen liepen de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V vlot en constructief, zeggen betrokkenen, maar de echt lastige socio-economische dossiers komen pas dit weekend aan bod. Bovendien moet ook het budgettaire plaatje nog worden opgemaakt.

Vandaag zijn de partijvoorzitters en hun medeonderhandelaars rond 10.30 uur met de gesprekken begonnen. Justitie, veiligheid, asiel en migratie en arbeidsmarkt zijn de thema's die zaterdag op het menu staan. Ook het pensioendossier komt terug op tafel. De vraag of de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro over bruto dan wel netto gaat, is nog niet beantwoord en de kwestie zal wellicht pas binnen de bredere begrotingsdiscussie beslecht worden.

Wie wordt premier?

Het is ook niet uitgemaakt wie de toekomstige Vivaldi-regering gaat leiden. De coformateurs De Croo en Magnette staan met stip als kanshebber genoteerd. Huidig premier Sophie Wilmès ontkende vrijdag in een interview op de VRT-radio niet dat ze wellicht vicepremier voor de MR wordt.

Het vergadertempo ligt hoog, maar dat moet ook als de Vivaldi-coalitie tegen donderdag 1 oktober een regering in het zadel wil hebben. Maandag moet de puzzel zo goed als rond zijn. De Croo en Magnette moeten dan verslag uitbrengen bij de koning. Woensdag, de dag voor de regeerverklaring, zouden de partijen hun toetredingscongressen houden, al is nog niet duidelijk hoe die in tijden van corona precies georganiseerd zullen worden.