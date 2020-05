Wie wil jagen moet vanaf 1 juni medisch attest kunnen voorleggen AW

27 mei 2020

06u17

Bron: Belga 0 Wie wil jagen in Vlaanderen, moet vanaf 1 juni over een medisch attest beschikken. Dat bevestigt het Agentschap Natuur & Bos. De maatregel is een omzetting van een Europese richtlijn.

Jagers moeten in Vlaanderen eerst een theoretisch en praktisch jachtexamen afleggen, een jachtverzekering afsluiten en bij de aanvraag van het jachtverlof een uittreksel van het strafregister voorleggen. Vanaf het volgende jachtseizoen 2020-2021 komt daar dus ook een doktersattest bij, kondigde Hubertus Vereniging Vlaanderen eerder al aan.



Volgens Natuur & Bos controleren in Vlaanderen de bevoegde arrondissementscommissarissen de verplichting. Dat is ook de voorbije maanden al systematisch gebeurd voor elke aanvraag van een jachtverlof voor het seizoen 2020-2021, klinkt het.



Het vereiste attest is er een van "medische en psychische geschiktheid", dat een huisarts moet opstellen. Die moet nagaan of de aanvrager veilig een vuurwapen kan hanteren. Met de maatregel zet de Vlaamse overheid een Europese richtlijn om het bezit op vuurwapens te verstrengen om, die er kwam na de aanslagen in Parijs in 2015.