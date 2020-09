Wie weet meer? Isabelle (30) vertrok maandag naar Oostende, sindsdien is ze spoorloos HAA

02 september 2020

12u06

Bron: Federale politie 12 Politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid over Isabelle Henin. Deze 30-jarige vrouw uit Profondeville vertrok maandag naar Oostende en wordt sindsdien vermist.

Op maandag 31 augustus 2020, verliet de 30-jarige Isabelle haar verblijfplaats in Profondeville en vertrok richting Oostende. Daar werd ze om 14.17 uur voor het laatst gezien in het NMBS-station. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw.

Isabelle Henin is 1,57 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft lang blond haar en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een fel oranje trui, een blauwe jeans, beige schoenen en een bril. Ze had een rood-roze rugzak bij zich.

Aan Isabelle wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie of haar familie om hen gerust te stellen.

Het opsporingsbericht werd verspreid door de federale politie op vraag van het parket van Namen. Heeft u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of via dit tipformulier. U kan ook reageren via e-mail.