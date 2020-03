Wie technisch werkloos is, moet maand lang geen gas, elektriciteit of water betalen, en resem andere maatregelen van Vlaamse regering Joeri Vlemings

18 maart 2020

13u27 0 De opvallendste maatregel van de Vlaamse regering in de strijd tegen het coronavirus is dat technisch werklozen een maand lang hun energie- en waterfactuur niet moeten betalen. Daarvoor wordt 20 miljoen euro uitgetrokken. De regering-Jambon deelde daarnaast nog een resem andere economische maatregelen mee, in verschillende domeinen. Een overzicht.

Welzijnssector

♦ Extra budget van 7 miljoen euro voor mondmaskers. De bestellingen zijn geplaatst. Toch roept de Vlaamse regering nog altijd op om mondmaskers die mensen thuis hebben liggen, naar ziekenhuizen te brengen. Zelfgemaakte maskers mogen naar de woonzorgcentra.

♦ Kinderopvang: die blijft open voor de essentiële sectoren, en dat is niet enkel de zorgsector. Ook kassiersters, vuilnisophalers en vele anderen die de maatschappij nog doen blijven draaien, maken daar deel van uit. De inkomsten blijven gegarandeerd voor uitbaters van kinderdagverblijven.

♦ Vaccins van Kind & Gezin voor kinderen worden opgeschort tot 5 april.

Bedrijven

♦ De hinderpremie, die vorige week al werd ingevoerd, wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die moeten sluiten door de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Zij komen in aanmerking voor een premie van 4.000 euro voor de eerste drie weken, daarna 160 euro per dag. Ketens kunnen de premie krijgen tot maximaal vijf vestigingen. Ook de marktkramers komen in aanmerking. Ondernemingen met meerdere vestigingen kunnen de premie maximaal vijf keer aanvragen.

♦ Ook horecazaken die een afhaalservice blijven verzorgen, kunnen toch nog de premie aanvragen. Zo wil de regering economisch initiatief niet ontmoedigen.

♦ Al 31.000 ondernemers hebben hun gegevens achtergelaten om een premie aan te vragen.

♦ Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook nog altijd in aanmerking komen voor de hinderpremie.

♦ Versterking aanmoedigingspremie. Die wordt uitgebreid en kan aangevraagd worden als er een productieverlies is van minstens 20 procent.

♦ Tijdelijke werkloosheid: bedrijven kunnen via vacatures op een opgezet forum personeel zoeken dat tijdelijk ergens in een sector met personeelstekort wil bijklussen. Dit om het personeelstekort in die sectoren te vermijden.

♦ De regering heeft ook de aangekondigde crisiswaarborg verder uitgewerkt. Bedrijven die een financiering moeten aangaan om de crisis door te komen, kunnen die tot 75 procent laten waarborgen door de Vlaamse overheid, aan een kost van 0,25 procent van het totaalbedrag.

♦ Overbruggingskrediet wordt uitgebreid van drie naar twaalf maanden.

Technisch werklozen

♦ Technisch werklozen krijgen in principe 70% van hun loon, weliswaar met een maximum van 2.750 euro. Ze krijgen voorlopig een forfaitair bedrag van 1.450 euro per maand.

♦ Technisch werklozen moeten ook een maand lang hun gas-, elektriciteits- en waterfactuur niet betalen. De Vlaamse regering neemt die over. Als de maatregelen langer aanhouden dan een maand, komt er een systeem van uitstel van betaling.

♦ Al 400.000 mensen hebben tijdelijke werkloosheid aangevraagd, meldde de federale regering. Dat aantal zal naar alle waarschijnlijkheid nog enorm stijgen.

Lokaal bestuur

♦ Burgemeesters mogen nagaan aan welke lokale belastingen ze tijdelijk iets kunnen wijzigen.

♦ Website Vlaanderen Helpt biedt info voor lokale besturen.

♦ Soepelheid voor lokale begrotingen vanuit de Vlaamse regering.

Fiscaliteit

♦ Heel wat bedrijven hebben problemen met de verkeersbelasting, zoals taxibedrijven. De inning van de autofiscaliteit wordt daarom met 4 maanden uitgesteld.

Jeugdactiviteiten

♦ Alle kampen en jeugdactiviteiten kunnen helaas niet doorgaan in de paasvakantie. De Vlaamse regering roept ouders op om hun geld niet onmiddellijk terug te vragen.

Onderwijs

♦ Scholen moeten openblijven voor de opvang van kinderen. De scholen zijn levensnoodzakelijk omdat ze levensnoodzakelijke jobs mogelijk maken. Toch een oproep om zoveel mogelijk zelf in te staan voor de opvang van de kinderen.

♦ Uitzondering zijn de meest kwetsbare kinderen, onder meer uit het bijzonder onderwijs en de internaten.