Wie stak Andy (30) dood? Zijn vriendin of haar ex? KSN/VDT/KBG

03 december 2018

05u00 9 Bij een vechtpartij tussen twee mannen en een vrouw in Aarschot is gisteren een dertiger omgekomen. Andy Vandereyt uit Glabbeek kreeg enkele messteken tijdens een ruzie met zijn vriendin en haar ex.

Rond 3.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag zagen voorbijgangers Andy Vandereyt levenloos en bebloed liggen in de Diestsestraat in Aarschot. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij stierf aan de verwondingen die hij opliep door een mes. Diezelfde nacht arresteerde de politie Kristel A. (25), Andy's vriendin, en haar ex-partner Bjorn D. (28). "Andy woonde samen met Kristel, maar hun relatie verliep moeizaam", vertelt zijn moeder. "Ze had hem al eens verwond met een mes en ze had ook al met een wokpan op zijn hoofd geslagen."

De vrouw vermoedt dat A. geregeld bij haar ex-man, de vader van haar drie kinderen, ging slapen. "Ze kwam sommige nachten niet meer naar huis. Is Andy naar Aarschot gegaan om duidelijkheid te krijgen? Maar de vraag is hoe hij daar is geraakt, want hij had geen rijbewijs en ook geen wagen. We hebben zoveel vragen. Wat is er exact gebeurd? Wie heeft Andy neergestoken?" De vrouw hoopt snel antwoorden te krijgen. "Ik heb de politie nog gebeld na de zoveelste hoogoplopende ruzie tussen Kristel en Andy, en hen gezegd dat er doden zouden vallen."

A. en D. verschenen gisteren voor de onderzoeksrechter, die hen liet aanhouden op verdenking van moord. (KSN/VDT/KBG)