Wie soldaat wil worden, moet niet meer per se naar Leopoldsburg

15 mei 2018

10u42

Bron: Belga 2 Defensie wil de basisopleiding voor soldaten decentraliseren om meer rekruten aan te moedigen. Dat zegt de Chef Defensie Marc Compernol in het blad van vakbond ACMP, zo schrijft Het Belang van Limburg.

De basisopleiding voor Nederlandstalige soldaten is nu gecentraliseerd in een school in Leopolsburg en in Stockem bij Aarlen voor Franstaligen. "De basisvorming voor soldaten gaan we aanbieden in de vier windstreken van het land", aldus Compernol. "We willen jongeren zo aanmoedigen zich dichtbij hun woonplaats te engageren."

Defensie start dit jaar met pilootprojecten om de basisopleiding voor militairen te regionaliseren. Dichter bij huis kunnen starten zou meer rekruten moeten lokken. Nu al hebben de scholen het moeilijk om aan hun aantal voorziene rekruten te geraken.

Pilootprojecten

Op 22 mei start een basisopleiding voor Nederlandstalige en Franstalige kandidaat-paracommando's in Marche-les-Dames. Dit jaar zijn er nog andere basisopleidingen gepland in Marche-en-Famenne (Ardense jagers), Brasschaat (bataljon artillerie) en opnieuw Marche-les-Dames.

Defensie benadrukt dat het pilootprojecten zijn die nog geëvalueerd zullen worden, aldus nog Het Belang van Limburg.