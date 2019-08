Wie slecht hoort, krijgt sneller toegang tot gehoorimplantaat kv

30 augustus 2019

06u20

Bron: Belga 0 Wie niet goed hoort, krijgt in de toekomst sneller toegang tot een gehoorimplantaat. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) maakt daarvoor cochleaire implantaten toegankelijk voor meer patiënten, laat ze vandaag weten in een persbericht.

Cochleaire implantaten zijn gesofisticeerde elektronische hoorapparaten voor mensen met ernstige gehoorschade bij wie een klassiek hoorapparaat niet of onvoldoende werkt. Vandaag worden ze terugbetaald voor mensen die aan beide oren minimum 85 dB HL gehoorverlies lijden en bij wie een traditioneel hoorapparaat geen soelaas biedt.

Minister De Block verlaagt die drempel nu naar 70 dB HL. Daardoor komen straks meer dan dubbel zoveel mensen in aanmerking voor terugbetaling. Onder de huidige criteria krijgen 329 patiënten per jaar een cochleair implantaat terugbetaald. Met de nieuwe criteria komen er daar naar schatting 362 bij.



Die konden wel al een cochleair implantaat laten inplanten, maar moesten dat volledig uit eigen zak betalen. Het kostenplaatje daarvoor kon oplopen tot 20.000 euro. Dankzij de nieuwe regeling komt daar binnenkort verandering in. De aangepaste terugbetalingscriteria treden eind dit jaar in werking. Minister De Block: "Dit is een belangrijke stap vooruit voor heel wat mensen. Zo'n implantaat kan hun levenskwaliteit gevoelig verbeteren."

Op dit moment lopen er ook studies naar de impact een cochleair implantaat bij kinderen met gehoorschade aan één oor. Als blijkt dat zij daar baat bij hebben, kan de terugbetaling uitgebreid worden, aldus nog minister De Block.