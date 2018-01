Wie schade opliep bij medische verzorging moet jaren wachten op vergoeding EB

20 januari 2018

06u10

Bron: Belga 0 Wie een schadevergoeding wil krijgen van het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) moet jaren wachten op een uitbetaling. Volgens experts loopt van alles mis bij het fonds. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Het FMO, onderdeel van het Riziv, komt tussen voor wie schade oploopt door een operatie of andere gezondheidszorg. De dienst werd in 2010 opgericht om langdurige gerechtelijke procedures overbodig te maken.

Experts trekken nu aan de alarmbel omdat zij vaststellen dat de dienst vierkant draait. Patiënten moeten maanden en soms jaren op een schadevergoeding wachten. Ter illustratie: de dossiers die nu in expertise gaan, werden al in 2014 ingediend. Bovendien hebben dossierbeheerders vaak geen medische kennis en zijn niet op de hoogte van alle procedures, klinkt het. De experts zijn het gebrek aan goede aansturing en duidelijke procedures beu.

Oplossing in de maak

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is ervan op de hoogte dat het fonds "niet optimaal werkt". "We hebben dan ook besloten dossiers anders te behandelen. Zo zullen we meer aandacht besteden aan de begeleiding van patiënten en aan bemiddeling. Als er onvoldoende bewijzen zijn, willen we bijvoorbeeld zoeken naar minnelijke schikkingen. En dossiers die onvoldoende ernstig zijn, zullen op een vereenvoudigde manier afgehandeld worden."