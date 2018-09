Wie redde ten val gekomen fietsster Vicky van de treinsporen? mvdb

14 september 2018

19u53

Bron: ATV 0 Vicky Van Poppel uit Essen zoekt op Facebook naar de twee vrouwen die haar dinsdag allicht het leven hebben gered, zo meldt ATV.

Vicky en haar moeder gingen die 11e september een eindje fietsen en kwamen aan de Kalmthoutsesteenweg in Kapellen voorbij de kruising van de fietsostrade met de spoorweg. De treinsporen lopen ginds schuin over de rijweg, wat het een gevaarlijk kruispunt voor fietsers maakt.

Vicky viel met haar fiets en kwam zo met een voet tussen de sporen klem te zitten. Ze verloor tot overmaat van ramp even het bewustzijn. Twee automobilistes stopten aan de overweg en probeerden samen met Vicky's moeder haar in veiligheid te brengen.



Toen Vicky terug bij kennis was, zag ze de aanstormende trein uit Essen naderen. De vrouwen konden met gevaar voor hun eigen leven Vicky in allerijl net op tijd van de sporen wegsleuren. Ook haar fiets kon tijdig worden weggehaald. Vicky moest na het voorval even bekomen en vergat zo de vrouwen hun namen te vragen. Ze wil de twee uitgebreid bedanken voor hun heldendaad en is op Facebook een zoektocht gestart.