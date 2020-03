Wie opzettelijk in iemands richting hoest, riskeert tot 3 jaar cel Inbreuken op de coronamaatregelen vanaf nu bestraft met minstens 250 euro KG HAA

25 maart 2020

14u30

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1060 Coronacrisis Ook het gerecht schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen Covid-19: wie zich niet aan de coronamaatregelen houdt, riskeert voortaan een boete van 250 euro. Café’s en restaurants die hun zaak toch openen, krijgen een boete van 750 euro. Wie niet betaalt, zal sowieso door het parket vervolgd worden. Wie rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, hangt een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar boven het hoofd. Opzettelijk hoesten of niezen op voedingswaren kan leiden tot een gevangenisstraf van 5 jaar.

"Tot nu toe is er vaak geprobeerd mensen te sensibiliseren en te waarschuwen", zegt de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt. "Die periode is nu definitief afgelopen. Iedereen is nu voldoende op de hoogte van de ernst van de situatie en de maatregelen die zijn opgelegd.” Het College van procureurs-generaal heeft een uitgebreide omzendbrief opgesteld, die een antwoord moet bieden op de niet-naleving van de coronamaatregelen. “Alle parketten zullen op dezelfde manier optreden, in het hele land en aan elk proces-verbaal een gevolg geven”, zegt Dernicourt. De voorbije dagen zijn al zeker 2.600 pv’s opgesteld, meldt VTM NIEUWS.

Van boete tot celstraf

Mensen die samenscholen, niet-essentiële verplaatsingen afleggen, een feest of gezamenlijke sportactiviteit organiseren of eraan deelnemen, zullen een pv krijgen, en het voorstel om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. Uitbaters van handelszaken, zoals cafés of niet-voedingswinkels, die ondanks het verbod nog open zijn, zullen een minnelijke schikking gepresenteerd krijgen van 750 euro. Het geld dat ze tijdens hun illegale opening verdiend hebben, kan in beslag genomen worden.

Wie een tweede keer betrapt wordt, mag zich verwachten aan een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro. Stads- en gemeentebesturen kunnen ook steeds de sluiting bevelen van een horecazaak of winkel die zich niet aan de regels houdt.

Ook minderjarigen zullen een proces-verbaal ontvangen als ze zich niet aan de opgelegde maatregelen houden. “De meest aangewezen werkwijze is om de minderjarigen meteen na het vaststellen van de feiten mee te nemen naar het commissariaat, waar de ouders hen dan kunnen komen ophalen. Later kan het parket nog optreden, via een zogenaamde herinnering aan de wet, door voorwaarden op te leggen of de minderjarige een positief project te laten uitvoeren, of zelfs een vordering van de jeugdrechter.”

Wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen

Bedrijven

De strafrechtelijke sancties voor de personen zijn gebaseerd op de wet van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid. De maatregelen die door de federale regering voorzien zijn voor de bedrijven, vallen onder de wet van 4 augustus 1996 op het welzijn van de werknemers, gaat de procureur-generaal verder.

“Die voorziet strafrechtelijke boetes van 800 tot 8.000 euro, of administratieve geldboetes. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen, kunnen er gevangenisstraffen van 6 maanden tot 3 jaar en strafrechtelijke boetes van 4.800 tot 48.000 euro opgelegd worden, of administratieve geldboetes. Bij een eerste inbreuk, zullen we een minnelijke schikking van 1.500 euro voorstellen, bij een tweede inbreuk wordt gedagvaard. Bij recidive kan het bedrijf ook gesloten worden.”

“Wie rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, kan een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar opgelegd krijgen, en wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen”, klinkt het nog. “Het kan dat gemeentebesturen voor een aantal inbreuken ook GAS-boetes voorzien hebben. In dat geval kan na een overtreding zowel een GAS-boete als een strafrechtelijke minnelijke schikking volgen.”

