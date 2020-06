Wie nauw contact had met coronapatiënt, moet voortaan slechts 10 dagen in quarantaine HLA

29 juni 2020

16u12

Bron: Belga 4 De quarantaine van iemand die nauw contact had met een coronapatiënt, kan voortaan al na tien dagen beëindigd worden, als het resultaat van een tweede coronatest negatief is. Die verandering heeft Sciensano vorige week vastgelegd in zijn richtlijnen voor patiënten die mogelijk een Covid-19-infectie hebben.

Nog steeds worden mensen die in nauw contact kwamen met iemand met het coronavirus, onmiddellijk getest. Maar waar vroeger een persoon die negatief testte sowieso veertien dagen in quarantaine moest, kan dat nu met vier dagen verkort worden.

Dat de veertien dagen werden opgelegd ondanks een negatieve test, had alles te maken met het feit dat de persoon nog in de incubatieperiode kan zitten. In dat geval kan het virus later nog uitbreken. Maar door op de negende dag na het laatste risicocontact met een coronapatiënt nog een test af te nemen, kan daar voortaan uitsluitsel over gegeven worden. Wie dan nog eens negatief test, is zeker niet besmet met het coronavirus, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Nauwe contacten die de eerste keer meteen positief testen, moeten zoals voorheen zeven dagen in quarantaine. Bij hen is het virus al actief, en is hun besmettelijke fase na die zeven dagen voorbij.

Lees ook: Stijging aantal besmettingen niet het gevolg van verboden feestjes van jongeren(+)