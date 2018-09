Wie na middernacht Antwerps studentencafé binnen wil, moet eerst 5 euro aan drankbonnetjes kopen mvdb

Het bekende Antwerpse studentencafé De Prof lanceert een opmerkelijke maatregel tegen overlast. Studenten die het café na middernacht betreden, moeten eerst voor vijf euro aan drankbonnetjes kopen, meldt ATV.

De uitbaters zien te vaak hoe studenten op kot of op straat zich 'indrinken' en vervolgens al flink dronken het café pas 's nachts betreden waarna ze niets meer consumeren. "We gaan geen inkom vragen, want we zijn geen discotheek. We vragen wel aan iedereen die het café na middernacht binnen wil komen om voor vijf euro drankbonnetjes te kopen", luidt het. De maatregel geldt van maandag tot donderdag.

De Prof is een van de weinige overgebleven studentencafés in Antwerpen. In de afgelopen jaren gingen heel wat studentenkroegen zoals Hill Diar, Den Doedelzak, Den Uil en Vettige Swa failliet. Veel studenten bouwen liever op hun eigen kot een feestje en doen voor de drank een beroep op nachtwinkels. Ook het rookverbod, de concurrentie met discotheken en een veranderd uitgavenpatroon bij studenten worden als oorzaken gezien.