Wie mag terug naar school? Hoe veilig zijn (overvolle) bussen? Of hoe veilig is terug naar school? Lees het in dit dossier

28 augustus 2020

11u53 0 Nog enkele dagen en het is zover: 1,2 miljoen kinderen zullen dinsdag 1 september opnieuw naar school gaan en dat zorgt voor gespannen zenuwen, nog meer dan gewoonlijk: bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Maar er zijn ook nog veel vragen. Een antwoord op die vragen vindt u terug in dit dossier.

Even terug naar half maart, toen scholen wereldwijd de deuren dichtgooiden. Tegen begin april bleven maar liefst 1,5 miljard kinderen thuis om zo de pandemie een halt toe te roepen of op zijn minst te vertragen. In Vlaanderen gingen de scholen op 18 mei weer open. Schoorvoetend: het aantal schooldagen kon je letterlijk tellen op de vingers van twee handen, halve schooldagen dan nog. Sommige leerlingen zijn zelfs nooit teruggekeerd en zullen op 1 september voor het eerst in bijna een half jaar (!) opnieuw de schoolbel horen rinkelen.

Is code geel, waarbij iedereen voltijds naar de klas gaat, wel verantwoord? Riskeren we de komende weken in één ruk geen tienduizenden bijkomende besmettingen? “Niemand heeft de waarheid in pacht”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Maak u geen illusies, er zullen Covid-besmettingen zijn op school, maar ik heb vertrouwen dat we échte uitbraken kunnen voorkomen.”

En wat met het vervoer naar school? Durven ouders in deze coronatijden hun kinderen nog met het openbaar vervoer naar school te sturen? Normaal neemt zowat de helft van alle middelbarescholieren de bus of de tram, maar VAB vreest dat dit er nu een stuk minder zullen zijn — en dat velen met de auto gebracht zullen worden.

Eenmaal op school gearriveerd kan goede ventilatie helpen om coronabesmettingen te voorkomen. Alleen heeft minstens één op de zes scholen een zodanig verouderde infrastructuur dat zelfs natuurlijke ventilatie niet lukt. Hoe lossen zij dat op?

