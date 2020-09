Wie mag (niet) naar school? Wat bij een uitbraak? Mogen grootouders kinderen oppikken? Alle veelgestelde vragen op een rij HLA

01 september 2020

07u46 226 1 september: alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs kunnen terug naar school, onder ‘code geel’ weliswaar. Het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid heeft een aantal veelgestelde vragen over het nieuwe schooljaar beantwoord. Wat mag en wat kan niet? We lijsten de belangrijkste vragen en antwoorden hier voor u op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Naast antwoorden op veelgestelde praktische vragen geeft het departement ook uitleg over de betekenis van de pandemiefases en geeft het nog tips aan ouders om met hun kind te spreken over naar school gaan in tijden van corona. “Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Kan je kind niet elke dag meer naar school gaan? Leg dan uit dat het nu nog niet kan, maar op termijn wel”, klinkt het. “Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein? Leg uit waarom volwassenen een mondmasker dragen en leer je kind hoe je een mondmasker correct aandoet en afzet.”

Wie mag naar school?

Het schooljaar start onder ‘code geel’, wat betekent dat er wordt uitgegaan van een laag risico op besmetting. Alle leerlingen kunnen daarbij voltijds naar school.



Opgelet, ook voor kinderen geldt de quarantaineverplichting na terugkeer uit een rode zone. Scholen die weten dat een kind in een rode zone is geweest, kunnen de leerling weigeren en terugsturen naar huis. De teruggekeerde leerling moet zich laten testen en 14 dagen lang in quarantaine gaan. Een huisarts kan een quarantaine-attest uitschrijven, waardoor het kind niet ongewettigd afwezig is. Ook wie in een oranje zone is geweest, laat zich best testen. Scholen kunnen deze leerlingen echter niet weigeren.

Alle andere leerlingen worden op school verwacht, je mag je kind dus niet thuishouden. Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag je kind in bepaalde gevallen wel thuisblijven.

Wordt er opvang georganiseerd?

De voor- en naschoolse opvang gaat door zoals gewoonlijk. Alle veiligheidsvoorschriften die gelden in de klas, gelden ook tijdens de opvang. Leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven, eten per klasbubbel in de refter. Scholen kunnen warme maaltijden blijven aanbieden.

Ook internaten blijven open. Alle internaten kregen van de overheid een plan met veiligheidsmaatregelen per pandemiefase.

Moeten leerlingen een mondmasker dragen?

Leerlingen in het lager onderwijs moeten nooit een mondmasker dragen. Leerkrachten en ondersteunende personeelsleden moeten een mondmasker dragen als er onvoldoende afstand kan bewaard worden.

In het middelbaar moeten alle leerlingen én personeelsleden altijd een mondmasker dragen. Enkels tijdens de speeltijd in open lucht of tijdens sportactiviteiten mag het mondmasker even af.

Ook alle ouders die hun kinderen brengen of afhalen, zowel in het middelbaar als het lager onderwijs, moeten een mondmasker dragen als ze zich op het schooldomein bevinden.

Wat bij een uitbraak op school?

Het is niet omdat er een uitbraak is in de school van je kind, dat daarom de volledige school moet sluiten. Enkel de klas waarin de besmetting optreedt, moet meteen in quarantaine. Daarna is het de beurt aan de contactopspoorders, in samenwerking met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB). Zij gaan na wie in nauw contact is geweest met personen met een hoog risico. Alle andere leerlingen kunnen naar school blijven gaan.

Wordt een kind ziek op school? Dan wordt het kind meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal opgevangen tot een ouder het kind kan komen halen. Alle lokalen en materialen waarmee het zieke kind in contact kwam, worden ontsmet. Als het kind positief test, wordt iedereen met wie het contact had gecontacteerd.

Kunnen leerlingen nog op schooluitstap?

In het basisonderwijs mogen één of meerdaagse uitstappen gewoon doorgaan. De school moet er uiteraard altijd voor zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen steeds gerespecteerd worden.

In het middelbaar onderwijs gelden strengere regels. Daar worden alle schooluitstappen geannuleerd, behalve zwemlessen en praktijklessen.

Mogen grootouders hun kleinkinderen ophalen?

Dat mag. Wel wordt aangeraden dat het steeds dezelfde grootouder is die de kinderen van school ophaalt. Net zoals dat geldt voor ouders die hun kinderen zelf ophalen, moeten ook grootouders een mondmasker dragen op school.

Mogen jarige kinderen hun klasgenootjes trakteren?

Als dat mag van de school, mogen leerlingen een traktatie meebrengen voor hun klasgenootjes. Maak die traktatie bij voorkeur niet zelf, maar zoek een coronaproof alternatief, zoals een voorverpakt stuk fruit of koek.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

‘Septemberfacturen’ wegen nog zwaarder door corona: met deze 10 tips hou je ze onder controle(+)

CD&V wil scholieren ‘ontmaskeren’, maar experts en minister zeggen nee(+)