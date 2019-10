Wie liet 5 à 6 miljoen uit de kas van Thomas Cook België halen? IB

03 oktober 2019

05u22

Bron: Belga 6 De curatoren van Thomas Cook België willen laten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het doorsluizen van 5 à 6 miljoen euro naar Engeland. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vandaag.

"Er is op het laatste moment nog 5 tot 6 miljoen euro geld van Thomas Cook België naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd. Het geld voor de doorstart van de Belgische activiteit was daarmee weg", zegt Hans De Meyer namens de curatoren van Thomas Cook België. "We willen weten wie daar het initiatief toe nam. De vraag is al aan de bestuurders gesteld.”

De Belgische vennootschappen van Thomas Cook zaten in een zogeheten 'cashpool' met de rest van de groep. De idee was dat als één filiaal tijdelijk geld te kort had en een andere entiteit geld op overschot, het eerste niet nodeloos geld moest lenen maar op de 'groepspot' kon terugvallen.

Cashpooling

Zo'n cashpooling, die volledig wettelijk is, werkt goed in goede tijden maar is link in slechte tijden. De cashpooling werd één tot twee dagen na het faillissement in Groot-Brittannië stopgezet, maar intussen was het geld al weg.

Met die 5 à 6 miljoen euro in kas had Thomas Cook nog tijd gehad om voorlopig verder te werken onder het statuut van bescherming tegen schuldeisers én ondertussen rustig met kandidaat-investeerders te praten over een doorstart. Nu kon Thomas Cook België niets anders dan het faillissement aanvragen.